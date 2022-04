Luís Castro alerta vencedores da Youth Legaue: «Na equipa principal não se pode falhar»

Depois do triunfo na Youth League, Diego Moreira, Martim Neto e Henrique Araújo vão fazer parte do plantel principal comandado por Roger Schmidt, como Record adiantou. Mas nem todos os jogadores estão preparados para dar já o salto para o topo no imediato, como são unânimes em referir os responsáveis da"Já dei a minha opinião, há jogadores preparados [para a equipa principal], mas há outros que precisam de mais tempo. Alguns precisam de mais suporte para estarem preparados para quandoo chegaram lá. Na equipa A não se pode falhar. São muitos juízes. Nas bancadas, nas televisões, nos jornais e alguns até mortinhos que eles falhem", dispara Luís Castro, ao canal televisivo do Benfica.Pedro Marques, diretor-técnico da formação, partilha da mesma opinião. "Este sucesso dá visibilidade aos jogadores da formação. Mas o processo de transição para a equipa A vive de comunicação constante, de perceber as necessidades e o melhor caminho para jogador. O tempo e o caminho pode ser diferente para cada jogador. Há jogadores que já demonstraram estar prontos [para o plantel principal], pois jogam na antecâmara que é a equipa B. O importante é a ligação que o futebol profissional tem connosco, acompanhando os jogos."Castro não tem dúvidas de que comandou uma equipa formada por "jogadores de nível mundial nas suas idades". Afinal, os sub-19 das águias defrontaram "alguns dos melhores jogadres do Mundo". Não esquece, por outro lado a geração que perdeu a final de 2020, com o Real Madrid. Se pudesse, teria juntado as gerações de 2020 e a atual em 2021, ano em que a prova não se realizou, devido à pandemia. "Que dor de cabeça que seria!", deixou escapar.Agora, é hora de virar as atenções para o embate de amanhã, com o Sp. Braga, para a Taça Revelação. "Quando chegarem à primeira equipa, depois de vencerem na Champions e têm de estar preparados para ganhar o jogo seguinte", sentenciou o treinador.Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação, deu uma achega. "A palavra que tem de ser dar a estes jovens é que ganharam uma competição importante, mas amanhã tudo se retoma. Todos os dias é preciso fazer melhor do que ontem, continuando com os pés na terra e, se possível, dar outra prenda ao clube."