Luís Castro: «Benfica tem pessoas que ensinam os jogadores a usar redes sociais»

Luís Castro orienta os sub-23 do Benfica e falou um pouco sobre a experiência passada no Seixal, à imprensa grega, depois de já ter sido treinador do Panetolikos. Segundo o técnico português, de 41 anos, o Benfica é "uma pequena universidade" tendo em conta o que ensina aos mais jovens."Garantimos uma grande base a cada jogador, de forma individual, e vemos isso no seu desenvolvimento. Não estamos interessados nos títulos, mas sim em como o futebolista se desenvolverá. Nos escalões de formação as nossas equipas estão todas em primeiro lugar. O clube tem mais de mil funcionários. Só no Sub-23 do Benfica trabalham 16 pessoas. A melhor academia de Portugal é a do Benfica. Para entender o trabalho que está a ser feito, há quatro jogadores que se transferiram para o Manchester City [e começaram no Seixal]. Temos pessoas para cada função. Temos pessoas que ensinam os jogadores a usar as redes sociais e a dar entrevistas. O Benfica é uma pequena universidade. Há um compromisso semanal de todos no clube para se atingirem os objetivos que estabelecemos", garantiu o técnico em declarações ao 'Metrosport'.