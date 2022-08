Luís Castro: «Demos provas que formamos jogadores impossíveis de comprar por qualquer outro clube português»

A equipa do Benfica chegou esta terça-feira a Portugal com a Taça Intercontinental sub-20 na bagagem, depois da vitória ante o Peñarol (0-1), no Uruguai. O técnico Luís Castro pediu, à BTV, que os adeptos das águias mantenham a crença nos talentos do Benfica Campus.

"Continuem a acreditar na formação do Benfica. Já demos provas que formamos jogadores que são impossíveis de comprar por qualquer outro clube português. Nós conseguimos formar jogadores desse nível. Quando estiverem na equipa principal e no Estádio da Luz que os apoiem, acima de tudo, que sejam os primeiros a serem aplaudidos. Quando cometerem um erro, porque todos cometem, que sejam os primeiros a serem puxados para cima porque são os nossos filhos", frisou o técnico português que juntou esta prova à conquista da UEFA Youth League, garantindo que não estava na mente poder vir a alcançar tais competições.





"Nunca imaginei porque trabalhamos dia-a-dia, os jogos vão aparecendo. É evidente que, na UEFA Youth League, quando começámos, o objetivo era vencer. Quando apareceu esta prova [Taça Intercontinental sub-20] o objetivo era vencê-la. Se me perguntassem se há cinco anos se estaria aqui com dois títulos destes… não. Foi um ambiente fantástico, contra nós, mas fantástico. Puxaram do início ao fim. Duas horas antes do jogo já havia gente no estádio, quando chegámos havia gente fora e dentro à nossa espera, também a ‘picar-nos’ um bocado. Andamos no futebol por isso, pelos adeptos e pelo ambiente que existe. Ser campeões no Estádio Centenário ainda mais importante foi por ser um estádio emblemático a nível mundial. Vencer a primeira prova num estádio assim é óptimo para nós", descreveu o técnico.