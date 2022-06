Luís Castro e a chegada de Roger Schmidt: «Vamos reunir»

As equipas A e B do Benfica terão novos treinadores ao leme na próxima temporada. Roger Schmidt irá orientar a formação principal, ficando Luís Castro, técnico que venceu a Youth League, responsável pela equipa secundária.Ora, até ao momento, ainda não houve contactos entre ambos e isso mesmo foi confirmado pelo agora treinador dos bês, à margem do XV Congresso Nacional da ANTF. No entanto, a reunião estará para breve."Contacto? Até ao momento ainda não, mas provavelmente vamos reunir. O Benfica tem muitas reuniões por ano com vários departamentos. Estando eu na equipa B e o Roger na equipa A, é evidente que vamos reunir", apontou Luís Castro.