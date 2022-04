Luís Castro: «Título é top mas se não houver seguimento para a equipa principal não vale de nada»

Luís Castro destacou o trabalho de toda a estrutura do Benfica para a conquista da Youth League pela primeira vez, após a goleada ao Salzburgo."Acima de tudo é um troféu que já merecíamos há muito tempo. Disse desde início disse que um trabalho conjunto, não só do meu staff, mas de todo o Benfica Campus. Desde seguranças, a tratadores da relva é merecido. O Benfica merecia, à quarta foi fez vez", começou por dizer o técnico dos encarnados à BTV."Quando se tem os melhores fica mais fácil [trabalhar com eles]. Não deixei de sair de lá com orgulho em 2020. Fomos superiores e dominadores, tivemos uma bola na barra e falhamos um penálti. Mostrámos o que é o Benfica. Sai de lá muito orgulhoso, mas é melhor sair muito orgulhoso e com a Taça como agora.""Foi uma derrota difícil. As circunstâncias foram difíceis. Era o inicio da época, muitos dos jogadores não estavam a jogar e foi um contexto mais complexo. Mas essa derrota até nos ajudou a unir o grupo, a falar com eles e todos os que estavam no grupo para acreditarmos que tínhamos competência e qualidade para dar a volta e elevar o nome do Benfica.""Sim, sabíamos da nossa qualidade depois desse jogo. Houve quem dissesse que éramos uma equipa má e fraca, quase a pior do mundo. Sabíamos que não éramos e sabíamos o que fazer para corrigir. Fomos alcançando objetivos jogo após jogo.""Naquele momento não dá para sentir muita coisa. Tivemos de decidir quem saia. Estávamos indecisos entre dois jogadores e pensar qual a estratégia a adotar para não lhe dar aquilo em que eram melhores. Fizeram dois golos de longa distância. Um golo daqueles acontece de longe a longe. Os jogadores foram fantástico e conseguiram com que a Juventus não tivesse oportunidades claras de jogo. Revelaram uma inteligência tática muito alta da nossa parte.""Havia muita gente a falar da maldição. Não acreditámos nisso e depois de a matar, enterrámo-la de vez e foi ate ao 6-0.""Na outra final tínhamos saído para o intervalo a perder por 2-0 e sentíamos que podíamos dar a volta. Por isso, sabia que o 2-0 não chegava e tínhamos de ser os mesmos e fazer o mesmo jogo e continuar com o resultado como se não estivessemos a ganhar. Os jogadores foram fantásticos, não há palavras.""É ótimo. Temos muita qualidade na formação. Isto é otimo, porque demonstramos a todo o país o nível que temos aqui. Basta olhar para os jogadores da equipa principal e os que já saíram e estão ao mais alto nível, para saber que temos qualidade, mas ainda há muita qualidade a passar para equipa A. Não vamos conseguir mantê-los a todos. Portugal tem 10 milhões de habitantes, não tem capacidade financeira tão alta que permita reter a qualidade que fazemos. Fabricamos os melhores do mundo.""Significa dever cumprido, mas só perceber a realidade do que fizemos quando os jogadores passarem para o futebol profissional. O título é top mas se não houver seguimento para a equipa principal não vale de nada para mim.""Responsabilidade é a mesma. Não tinha pressão e não aumenta a responsabilidade agora. A pressão colocada por nós mesmos já é máxima, por isso não aumenta e a responsabilidade é igual em todos os jogos""Disse que tinha orgulho, muito orgulho", finalizou.