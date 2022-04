Luís Castro e a final da Youth League: «Não acredito em maldições»

Luís Castro promete uma equipa preparada para a final da Youth League, segunda-feira, às 17 horas. "Jogar com dez provoca mais desgaste, mas os jogadores são de fibra e vão estar prontos para a final", afirmou, no final do encontro com a Juventus.Será a quarta vez que as águias estarão no encontro decisivo da Liga dos Campeões dos mais novo depois de ter perdido os anteriores três. "Não acredito em maldições. Há muita superstição, mas são já quatro gerações. Isto demonstra que se tem trabalhado muito bem no Benfica. Não é um trabalho meu, mas de toda a estrutura."Agora, segue-se ou RB Salzburgo ou At. Madrid. "Não tenho qualquer preferência. Estive focado na Juventus. Agora vou ver o jogo e teremos toda a noite para trabalhar", explicou, ao Canal 11, Luís Castro, que vai disputar a sua segunda final, depois de ter perdido (2-3) há dois anos, com o Real Madrid.