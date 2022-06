Luís Castro e a missão de alimentar a equipa A do Benfica: «Vem aí uma boa fornada»

Um futuro risonho. É desta forma que Luís Castro, treinador do Benfica B, perspetiva os próximos anos das águias. O técnico, que acabou de assumir a formação secundária dos encarnados, conhece bem os jogadores que estão mais perto do nível profissional, dado que se dividiu entre os sub-23 e os sub-19 e venceu até a Youth League, e não tem dúvidas quanto ao que aí vem."A maior parte dos jogadores da equipa B não vai continuar. Olhando para a equipa base do ano passado, a maior parte não vai continuar. Basta ver o guarda-redes, o Svilar, que não estará. E outros sairão. A equipa vai ser mais nova, mas esse é o projeto, potenciar jogadores para a primeira equipa. Penso que vem aí uma boa fornada. Vamos continuar a trabalhar jogadores para o futebol profissional, dentro da qualidade que sabemos que temos dentro de casa", apontou Luís Castro, à margem do XV Congresso Nacional da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.A caminho da equipa A, precisamente, estarão Diego Moreira, Henrique Araújo e Martim Neto, trio de jogadores que o técnico conhece bem e que lhe mereceram rasgados elogios. "São jogadores com muita qualidade. Têm carreira a nível da formação, em que demonstraram o nível deles. A Youth League foi um patamar bom para eles mostrarem o que valem, porque jogámos com os melhores da europa. Penso que esses 3 e muitos outros que vêm aí terão oportunidade na primeira equipa, têm de ter paciência para esperar pelo momento certo e penso que vão dar muitas alegrias aos benfiquistas", referiu.Quanto ao desafio que se avizinha, agora na equipa B, Luís Castro garantiu que será encarado "com a mesma ambição" do anterior e traçou ainda os objetivos principais que terá em mente. "Com a mesma ambição e profissionalismo do anterior. É um passo em frente, é ótimo para mim. Vou encontrar jogadores que já conheço, uma estrutura que já conheço e isso é uma vantagem. Formar jogadores para a equipa A é o objetivo número 1 e vai ser sempre", afirmou.Escolhido para o lugar de António Oliveira, cuja saída ficou envolta em alguma polémica devido a este ter dito que, nos últimos meses, a equipa "deixou de ser um grupo", o novo técnico foi confrontado com estas palavras, mas foi perentório na resposta. "O grupo é o Benfica, o clube todo. Eu estou habituado ao projeto, sei como é o projeto funciona e acho que não vou ter problema nenhum em trabalhar", atirou.