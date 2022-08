Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Castro e a Taça Intercontinental Sub-20: «É um troféu especial, mas todos os jogos no Benfica são para vencer» Treinador da equipa de sub-20 do Benfica falou a Record em Montevideu e contou as sensações na véspera do jogo contra o Peñarol





• Foto: DR Record