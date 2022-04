Luís Castro e o triunfo do Benfica frente à Juventus: «Demos uma lição de como defender»

Luís Castro, treinador dos sub-19 do Benfica, mostrou-se sereno ao comentar a qualificação para a final da Youth League, depois de um jogo com a Juventus decidido no desempate por penáltis . "Houve algum sofrimento, mas muito mais qualidade e talento", atirou, ao Canal 11, não hesitando em afirmar: "Houve muito talento a defender. Demos uma lição de como defender."O treinador, de 41 anos, lembrou que o Benfica teve uma oportunidade para fazer o 3-0 por Diego Moreira, quando surgiu isolado. "Iríamos continuar a criar oportunidades, mas a jogar com dez houve algum sofrimento. Mas a Juventus não fez qualquer remate na área, o nosso guarda-redes não fez grandes defesas. Marcou dois bons golos, por mérito dos jogadores deles, mas que raramente acontecem. Demos uma lição de como defender, frente a uma Juventus que gastou milhões. Estiveram aqui jogadores que custaram milhões."A estratégia para a segunda parte foi clara. "Fechar", sintetizou. "Sabíamos quais eram os pontos fortes da Juventus. Sabíamos que iam colocar o Nicolò Turco, um jogador de cruzamento e forte no jogo aéreo. Não contávamos com os remates de fora da área, mas preferimos assim do que na área."