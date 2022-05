Luís Castro: «Futuro passa pela formação e temos jogadores por toda a Europa que provam isso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel de juniores que levou o Benfica à conquista da UEFA Youth League foi homenageado este sábado ao intervalo do clássico frente ao FC Porto. Em pleno relvado da Luz, Luís Castro, treinador da equipa na competição europeia, e Cher Ndour falaram sobre a mais recente conquista.

"Eu penso que, independentemente do resultado da final, que já tínhamos muita qualidade. Trabalha-se muito bem no Seixal. A prova está dada pelos jogadores que estão aqui hoje a jogar, como o Gonçalo [Ramos], o Morato, que também tem jogado e outros como o Tomás que está aqui hoje connosco. O futuro passa pela formação e temos jogadores por toda a Europa que provam isso. Temos muita qualidade no Seixal", começou por dizer o treinador dos sub-23, em declarações na BTV.

Já Cher Ndour não escondeu a "emoção" pela homenagem feita no estádio da Luz, perante os adeptos benfiquistas. "É uma grande emoção estar aqui, no nosso estádio, com todos os nossos adeptos. É um jogo importante para a equipa A e é um orgulho estar aqui. Até agora, valeu a pena. Ganhámos uma Youth League depois de três finais perdidas. Isso é bom e agora é olhar para a frente", disse.