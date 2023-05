Luís Castro lembra campeões oriundos da formação

Luís Castro, o técnico que orientou a equipa B na última época, lembrou o percurso em conjunto que teve com os jogadores oriundos da formação que agora se sagraram campeões nacionais. O técnico aproveitou o jantar comemorativo da conquista do campeonato para tirar uma fotografia com Samuel Soares, André Gomes, António Silva, João Neves e Cher Ndour, jogadores que esta época foram promovidos à equipa principal.

“Acabar a época da melhor forma. Celebrar com os campeões a conquista do 38º título da história do Benfica e junto daqueles que se consagraram Campeões da Youth League e Vencedores da Taça Intercontinental”, escreveu o técnico no Instagram, lembrando ainda “Morato, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos”. *