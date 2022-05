Luís Castro: «O Hugo pode ter uma carreira interessante, ele e o João Félix são jogadores diferentes»

Luís Castro foi instado a falar sobre dois irmãos que têm um passado ligado ao Benfica. João Félix está agora no At. Madrid enquanto que Hugo dá as primeiras pisadas nos patamares mais altos da formação do Seixal."O Hugo e o João Félix são jogadores diferentes. O João está num nível superior e todos o conhecem. O Hugo está a fazer o caminho agora. Ele foi importante na caminhada da equipa e utilizado algumas vezes. Foi dele também o penálti decisivo contra a Juventus. Confiámos nele para o penálti porque conhecemos a sua qualidade embora tivéssemos outros jogadores [para bater o penálti]. São jogadores diferentes. Cada um fará a sua vida. O Hugo também pode ter uma carreira muito interessante", analisou o técnico campeão na UEFA Youth League em entrevista ao jornal grego 'BN Sports'.O treinador que orienta a formação sub-23 das águias explicou o que "há de tão especial" na formação do Benfica para ter já atingido quatro finais da UEFA Youth League desde 2014."Para explicar a capacidade do Benfica de produzir bons jogadores e em ritmo acelerado, temos de medir tudo. Primeiro falamos da observação, detetanto jogadores adequados para o Benfica. O clube tem muita qualidade nas pessoas que fazem o scouting. Este é o ponto de partida. Depois há o trabalho de todo o staff que oferece todas as condições para se jogar futebol. Temos pessoas que lidam com os estudos, com a alimentação, com tudo. Algo que permite ao jogador estar focado no treino. É também a forma como o Benfica funciona. O clube molda os jogadores dessa maneira, molda o seu perfil de forma a que eles atinjam um nível superior. Ao aceitar jogadores jovens, oferece tempo suficiente para construir o perfil adequado. Depois, há as equipas técnicas. Não apenas aquela onde eu estou. Elas fazem um grande trabalho e trabalham os jogadores de tal forma que, quando eles chegam até nós, só temos que acertar algumas coisas, porque a qualidade dos jogadores é muito boa", explicou, detalhadamente, o treinador português de 42 anos.Fernando Santos continua a ser uma referência na Grécia e foi também uma pergunta a que Luís Castro acedeu a responder em forma de agradecimento."O que posso dizer sobre Fernando Santos? Não creio que uma pessoa da minha idade possa avaliar o Fernando Santos, que colocou Portugal onde está agora. Ele deu-nos dois títulos, dois títulos de nível europeu. Como português, o que tenho a dizer é um grande obrigado ao Fernando Santos, que é uma referência", aferiu Castro.