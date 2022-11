Luís Castro orgulhoso pelas estreias de António Silva e Ramos pela Seleção Nacional

Luís Castro, treinador da equipa B do Benfica, mostrou-se orgulhoso com António Silva e Gonçalo Ramos, que se estrearam pela Seleção Nacional. O técnico partilhou, no instastories, fotografias do central e do avançado no encontro de preparação com a Nigéria, colocando a mesma legenda: "Orgulho".Antes de ser promovido à formação secundária das águias, Castro, de 42 anos, treinou António Silva e Gonçalo Ramos nos escalões inferiores do Benfica, nomeadamente sub-19 e sub-20. A época passada, conduziu os encarnados à vitória na Youth League, numa equipa onde jogava António Silva. Logo na altura considerou o central "um jogador de top mundial".Já o algarvio fez parte da equipa que perdeu na final de 2020 da Youth League (2-3 frente ao Real Madrid), tendo apontado os dois golos das águias. Nesse mesmo ano estreou-se pela equipa principal do Benfica, com um bis diante do Aves.