Luís Castro: «Peñarol trouxe jogadores da equipa A. Isso foi ótimo para nós»

Luís Castro destacou a "satisfação muito grande" pela conquista, por parte do Benfica, da primeira edição da Taça Intercontinental de sub-20, graças ao triunfo sobre o Peñarol (0-1). O treinador encarnado disse que o facto de ter jogado em Montevideu, no país do adversário, foi algo positivo pois ajudou a preparar os seus jovens para adversidades futuras. Já Rafael Rodrigues, lateral-esquerdo, dedicou o triunfo a Fernando Chalana e admitiu que ter atuado fora de casa, perante 40 mil adeptos adversários, ainda motivou mais a equipa.





Luís Castro: "Satisfação muito grande, trabalhamos estes jogadores para atuarem ao mais alto nível. O nosso objetivo é formar jogadores para o topo Mundial. Foi ótimo termos jogado fora, num fuso horário diferente, estádio todo contra nós, viagem de 13 horas, sermos mais novos... é um orgulho imenso."Rafael Rodrigues: "Orgulho imenso, demos uma boa resposta. O jogo foi duro mas ganhámos e estamos muito felizes."Luís Castro: "Sabíamos a forma de jogar do Peñarol, na primeira parte uma coisa ou outra não tão boa da nossa parte, mas depois entrámos melhor na segunda parte. As correções ao intervalo foram importantes para nós. Eles são maduros e trouxeram jogadores da equipa A, alguns que nem atuaram na Libertadores do escalão e vieram fazer este jogo. Isso foi ótimo para nós. O facto de sermos os primeiros a ganhar é importante mas sobretudo por levarmos o troféu para o museu do Benfica."

Rafael Rodrigues: "Estamos muito felizes, o objetivo era levar o troféu para o nosso museu. A vitória é dedicada ao Fernando Chalana, uma pessoa muito importante para nós e para o país."



Adversidades



Luís Castro: "É um orgulho levantar a taça, é algo importante num clube desta dimensão, que tem como objetivo vencer, mas também um orgulho vê-los jogar na quarta-feira e, após o jogo, numa jornada que normalmente seria de descanso, apanhámos um avião em Madrid e viemos para Montevideu, que não é tão perto assim. Depois o fuso horário e tudo isso, chegar aqui, diante de um adversário mais velho, com agressividade, muito forte, e ver a resposta deles. Com tantas adversidades, é algo que me enche de orgulho. Mas não é algo que não esperasse tendo em conta a qualidade que têm"





Rafael Rodrigues: "O jogo foi sempre duro. O Peñarol preparou-o super bem, mas nós também, mesmo com pouco tempo. Na primeira parte foi muito equilibrado, com o Peñarol a ter oportunidades de golo. Na segunda, ao intervalo corrigimos quase tudo, tivemos duas oportunidades e numa delas marcámos."Luís Castro: "Foi bom o jogo ter sido em Montevideu. Criou dificuldades, pois é muito mais fácil jogar em casa, mas vendo o estádio com mais de 40 mil pessoas, este ambiente, se fosse noutro estádio não teríamos isto. Preferia ter os adeptos do Benfica, claro, mas entre jogar num campo neutro ou no campo do adversário, mil vezes aqui. É para isto que vivemos, para o público. Se fosse em Lisboa, tudo bem, mas num campo neutro teria sido pior"Rafael Rodrigues: "Gostamos de desafios. Ao jogar aqui no Uruguai sabíamos que ia ser difícil, iríamos ter os adeptos contra nós, mas isso motiva-nos mais e foi isso que aconteceu. Os adeptos a puxar por eles, nós a correr atrás e vencemos"Luís Castro: "Muito bem, nada a apontar, desde hotel, centro de treinos, às pessoas. Tenho a agradecer ao país, Montevideu. Sentimo-nos em casa."Rafael Rodrigues: "Agradecer à Conmebol, ao país, não estávamos habituados a esta organização. Na UEFA é muito boa, mas aqui fomos muito bem tratado. Onde treinámos, bons campos e relvados. Deixa-nos muito orgulhosos e tenho de agradecer."