Luís Castro: «Penso que até podíamos ter feito mais golos»

Luís Castro, treinador do Benfica sub-19, mostrou-se satisfeito com a goleada imposta pelas águias ao Bayern Munique, mas lamentou que a equipa não tivesse estado tão bem num período do primeiro tempo.





"Penso que estivemos bem mais uma vez. Fizemos o golo na primeira oportunidade, mas hove um período em que não estivemos tão bem. Aproveitámos para falar com os jogadores quando dois jogadores do Bayern se lesionaram e penso que o resultado é justo", começou por dizer à BTV, reiterando a ideia de não queimar etapas e pensar num jogo de cada vez."Jogo a jogo. Vamos pensar no Bayern lá e preparar esse jogo com o mesmo empenho que este, porque a este nível todos os jogos são difíceis", analisou o técnico dos encarnados que considerou que o resultado podia ter sido mais avolumado."Os golos contam, mas penso que ate podíamos ter feito mais. [Foi um] bom resultado e alguns golos o que é otimo", vincou.Nuno Félix também falou ao microfone da BTV após a partida e, apesar da goleada, destacou o aspeto defensivo da equipa da Luz."Fizemos o nosso trabalho na 1.ª parte. Marcámos mais golo pelo volume ofensivo que tivemos. Quero sublinhar a parte defensiva, já que estamos há dois jogos sem sofrer. Fizemos o nosso trabalho", realçou.E acrescentou: "A nossa equipa constrói a partir de trás com a nossa qualidade, não tirando mérito ao Bayern, construímos e criámos muitas oportunidades na 1.ª parte."O jogador do Benfica abordou depois o objetivo da formação encarnada na competição e destacou a união da equipa. "Já so pensamos no próximo jogo. Estes três já aconteceram e já não muda. [Somos] uma equipa que é muito unida e alegre, mas com foco no trabalho e isso constrói esta grande equipa", concluiu.