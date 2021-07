Luís Filipe Vieira aguarda decisão do juiz Carlos Alexandre

Luís Filipe Vieira, que renunciou ao mandato após ter sido detido no âmbito da operação ‘Cartão Vermelho’, espera a decisão do juiz Carlos Alexandre, relativamente à prisão domiciliária. O ex-presidente dos encarnados, de 72 anos, prestou caução de 3 milhões de euros, em ações da Benfica, SAD e um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros. Vieira aguarda que o magistrado valide a proposta de caução, o que acontecerá ainda esta semana, ainda que ontem o ‘Correio da Manhã’ tenha adiantado que as ações não deverão ser aceites.