Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Filipe Vieira apanhado nas escutas a falar em código: «Traz-me uma garrafa de água do Seixal... da torneira» Conversa ocorreu com João Silveira, funcionário do Benfica, que ter-se-á envolvido em assuntos da esfera privada do ex-presidente





• Foto: Pedro Ferreira