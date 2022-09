Luís Filipe Vieira conta como escolheu Rui Costa para seu sucessor no Benfica

Dezasseis de outubro de 2020. Pouco depois das cinco da tarde, num hotel em Lisboa, Luís Filipe Vieira apresentava oficialmente a recandidatura a um sexto mandato como presidente do Benfica. Mas desta vez com uma novidade: na sua lista estava Rui Costa como vice-presidente da direção. Era a primeira vez que o antigo jogador passava a integrar os órgãos sociais. "O Rui Costa, com quem já trabalho há 12 anos, tem a essência do Benfica: a paixão, o inconformismo, a mística de quem já sentiu no campo a responsabilidade de vestir esta camisola. Já discordámos, já divergimos, porque isso é normal entre os que têm de decidir, mas sempre estivemos de acordo no essencial. Sabe o que foi feito, sabe de onde viemos e para onde vamos, sabe o que queremos e o que projetamos para o futuro do Benfica. Eu represento o presente e tu, Rui, representas o futuro." Correio da Manhã vai antecipar, nos próximos dias, novas revelações do livro de Vieira, 'Os segredos nunca contados do voo da águia'