Luís Filipe Vieira dá indemnização à Casa do Gaiato

avança esta quarta-feira que Luís Filipe Vieira vai entregar à Obra do Padre Américo - Casa do Gaiato os 10 mil euros que lhe foram atribuídos no caso da divulgação dos emails do Benfica. Francisco J. Marques e Diogo Faria, diretor de comunicação do FC Porto e diretor de conteúdos do Porto Canal, respetivamente, foram condenados a pagar , de forma solidária, uma indemnização ao ex-presidente do Benfica. Os juízes entenderam que o bom-nome e a honra de Vieira foram lesados com a "manipulação" feita na divulgação pública de correspondência eletrónica do clube encarnado.