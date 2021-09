Luís Filipe Vieira dá mais 30 dias ao Benfica para clube comprar ações

O anterior presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu mais 30 dias ao clube para exercer o direito de preferência na compra das suas ações, avança o Correio da Manhã. Vieira detém 3,28% do capital social da Benfica SAD e já recebeu uma proposta para vender as ações que detém. O Benfica tinha contestado o prazo - que terminou esta quarta-feira - devido à preparação das eleições, agendadas para o dia 9 de outubro.