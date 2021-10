Luís Filipe Vieira: «De um lado temos um benfiquista e de outro um demagogo»

Luís Filipe Vieira já exerceu o direito de voto nas eleições do Benfica, e pouco após, durante declarações aos meios de comunicação social, garantiu que Rui Costa "merece a hipótese" de servir o clube, deixando críticas a Benitez.





"Deu-me uma felicidade muito grande hoje visitar e recordar situações que vivi no estádio. Isto representa a dinâmica que há nos sócios, envolverem-se na realidade do clube e construírem um clube melhor. O Rui merece a hipótese de servir o Benfica, o apelo que fez ontem foi muito importante. O Benfica merece isto, que os sócios cada vez mais tenham intervenção direta. As pessoas têm de ter a liberdade, e conscientemente votar. O Rui teve um papel muito importante nesta fase, para alertar toda a gente para os perigos que os benfiquistas podiam estar a correr. A democracia a mais neste clube faz mal. Por um lado temos um benfiquista, por outro temos uma pessoa que não passa de um demagogo".