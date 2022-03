Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus juntos em almoço: veja as imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira almoçaram juntos, esta quarta-feira à tarde, num restaurante em Cascais.





O almoço entre o ex-presidente e o ex-treinador do Benfica durou mais de duas horas.Saíram juntos do restaurante, por volta das 15h00, e seguiram no mesmo carro.ainda questionou Jorge Jesus sobre a possibilidade de voltar a treinar em Portugal mas o treinador manteve-se em silêncio.