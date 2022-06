há 9 min 21:18

«Os empresários sabem como regateava»

MP diz que Vieira desviou o dinheiro do Benfica e montou esquema com Bruno Macedo



"O MP tem de provar tudo o que diz, por amor de Deus. Não temos nada a ver com isso, nem eu nem o meu filho. Bruno Macedo é um empresário como outro qualquer. Como vou inflacionar a compra de um jogador? Impensável. Alguma vez vou comprar um jogador que custa 1 milhão e digo para porem 2 milhões? Isso é impensável em qualquer clube do Mundo. Não tenho culpa que Bruno Macedo tivesse feito um negócio com o meu filho. O meu filho disse que só tinha disponibilidade para vender por um determinado número. Estamos a falar de casas. O meu filho ou eu somos os gajos mais estúpidos da terra, assim. Eu desviava dinheiro e entregava património de borla para o Bruno Macedo. Se o meu filho vendeu os ativos ao Bruno Macedo, os ativos seriam do Bruno Macedo. Se me dissessem que o meu filho vendia o património de 2M por 4M, tudo bem. Tenho alguma culpa da forma como Bruno Macedo podia pagar? A minha preocupação é vender. Vendi pelo preço de mercado. Tive uma grande discussão com o Bruno Macedo por causa do Darwin. Disse que dava 500 mil euros de comissão, o Bruno queria mais. Se calhar ele até merecia pelo trabalho que fez. Mas como o jogador já tinha sido tão caro, só queria dar 500 mil euros. Ele é amigo íntimo do meu filho. Só na cabeça das pessoas, que querem fazer narrativas, é que inventam isto tudo. Como é possível o meu filho vender a preço de mercado? Podia vender a outro qualquer. Apareceu o Bruno e ele disse’ ‘tudo bem’, mas avisou que não ia ter produto para o que ele queria."



"Toda a gente sabe a fama que eu tinha, que era um gajo que regateava tudo. Todos os negócios para o Benfica foram feitos de consciência tranquila. Nunca paguei comissão de 20% a ninguém. A única de 15% foi por causa do Raúl Jiménez, que estava a acabar contrato. Ele não qeuria renovar e acordei com Jorge Mendes. 3,5 M€ de empréstimo e 38 M€ de venda para o Wolverhampton, senão saía a custo zero. Nunca inflacionei nenhuma comissão. Podem chamar os empresários todos. Só pagava a 10% quando era venda de jogadores. A média era 8%, havia médias muito superiores a 8%. Que se investiguem todos e vão ver a média. Os sócios do Benfica devem estar muito felizes porque o Benfica deu sempre resultados positivos. Nunca hostilizei um empresário. Recebia toda a gente. Para comprar um jogador era raro contactar primeiro o jogador. Falava sempre com o empresário primeiro. Nunca ia directamente a um clube. Vou dar um exemplo, vou para a Argentina… Agora o Benfica vai pagar um jogador que vai custar uma fortuna…"