Luís Filipe Vieira esconde fortuna no Dubai, avança o 'Correio da Manhã'

Luís Filipe Vieira terá escondido a sua fortuna pessoal no Dubai, avança hoje o ' Correio da Manhã '. Quem o diz é José António Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, numa escuta telefónica do processo Operação ‘Cartão Vermelho’, em 28 de abril de 2020.Nessa escuta, refere-se que "José [António dos] Santos diz que acha que ‘ele (Luís Filipe Vieira) lá no… Dubai deve ter lá muito’". Nas cinco contas bancárias de Vieira e da mulher no BES/Novo Banco (NB), CGD , BCP e Bankinter, circularam, entre 2009 e 2020, mais de 145 milhões de euros.