O "grande jogo" do Benfica e a "altura da verdade": Luís Filipe Vieira quebra o silêncio

Luís Filipe Vieira quebrou o silêncio que durava desde outubro do ano passado - quando surgiu na Luz para votar nas eleições do Benfica - e, em declarações à CMTV, no Aeroporto de Lisboa, abordou a campanha das águias na Liga dos Campeões."Vi o jogo [com o Liverpool]. Foi um grande jogo do Benfica, mas era impossível. Tivemos saída honrosa, bastante importante, foi o que contou mais. Sobre a época do Benfica não devo fazer comentários, não sou dirigente, são os dirigentes do Benfica que têm de fazer comentários", começou por dizer o antigo presidente encarnado.Vieira foi ainda questionado sobre a sua vida a nível pessoal, numa altura em que prossegue a operação 'Cartão Vermelho': "Nesta fase, tenho feito o que devo fazer. É um período difícil, agora vou viajar, descansar. Vamos passando o tempo até chegar a altura da verdade."