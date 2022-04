Luís Filipe Vieira: «Influência de Rui Costa no Seixal não tem sido existente ao longo dos anos»

Luís Filipe Vieira destacou, em declarações à CMTV, a conquista da UEFA Youth League pelo Benfica , salientando que o projeto que levou a este troféu começou aquando da criação do Centro de Estágio do Seixal, em 2006, considerando que o mérito não é de Rui Costa."Neste momento o Benfica tem uma situação privilegiada de manter a formação toda. Todo o património está pago e o Benfica tem de estar ligado à sua formação. Não é dizer que 'com a formação não ganhamos nada'. Ou aposta ou não aposta. O Benfica se tiver de vender alguém não será da formação, serão outros. Uma parte deles merece chegar à primeira equipa do Benfica. Não está tempo para avalanches financeiras. Se Rui Costa tem mérito por esta conquista? Mérito é só dos treinadores e dos jogadores. Que eu saiba, a influência do Rui no Seixal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos", começou por dizer o ex-presidente encarnado."Assisti ao jogo mas deixe-me dizer que este projeto começou em 2006 quando foi inaugurado o Centro de Estágio e começava uma nova era no Benfica. Um jogador para ser concretizado demora cerca de 10 anos, começámos muito atrás mas hoje somos uma realidade da formação na Europa. É importante é manter e o futuro do Benfica passa pela formacao. Tem sido a formação do Benfica a fazer resultados financeiros fantásticos que libertaram o Benfica para ter a posição privilegiada de hoje em termos patrimoniais", acrescentou."Faço homenagem a dois homens, que os benfiquistas às vezes têm memória curta. Mári Dias e Jaime Graça, dois homens que merecem estar ligados a este título. Dedico-lhes a eles", finalizou Vieira."Se tiverem as oportunidades que precisam, como as deu o Bruno Lage, o Benfica terá meia dúzia pronta a entrar na equipa principal", sublinhou Vieira, rematando sobre o tema da formação: "tem outros jogadores que terá de vender, mas deve conservar os da formação. Estão identificados com o clube e mostraram a sua raça. No passado tinha de os vender para liquidar, agora não há necessidade disso."