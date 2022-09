Luís Filipe Vieira: «Jorge Jesus já tinha contactos com o Sporting quando ainda era treinador do Benfica»

Luís Filipe Vieira puxou a cassete atrás, até 2015, para recordar a saída de Jorge Jesus, garantindo que não era vontade que o agora técnico do Fenerbahçe rumasse ao Sporting.“Não. O Jorge ainda estava no Benfica, ou um intermediário dele, já tinha feito negociações com o Sporting. O Jorge já tinha contactos com o Sporting quando ainda era treinador do Benfica. Estive com o Jorge um dia, quando se começou a falar que ele ia para lá, já tinha acabado o campeonato, tinha estado a negociar com ele para continuar. No dia seguinte liguei-lhe várias vezes e nunca me atendeu. Aí percebi. Depois lá fizemos as pazes", vincou em declarações à CMTV, dando conta que continuou amigo de JJ depois da saída da Luz.