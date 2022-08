Luís Filipe Vieira: «Maçonaria quis tirar-me do Benfica»

Luís Filipe Vieira considera que foi alvo da maçonaria, organização que o quis afastar do clube da Luz quando este era presidente do Benfica."A maçonaria quis tirar-me do Benfica", assinalou o antigo presidente das águias no livro ‘A verdade de Vieira’, que se encontra em pré-publicação no ‘Correio da Manhã’ e que chegará às bancas no final do próximo mês.