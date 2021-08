Luís Filipe Vieira: «Não tenho dinheiro para pagar as dívidas»

Luís Filipe Vieira garantiu, em declarações ao Correio da Manhã, que não tem capacidade para pagar ao Novo Banco os 160 milhões de euros que lhe foram emprestados por esta instituição bancária, quando faltam apenas duas semanas para o prazo do crédito terminar.





"Não tenho dinheiro para pagar as dívidas", disse ao CM o antigo presidente do Benfica. Segundo o jornal da Cofina, Vieira vai, em contrapartida, entregar ao Novo Banco as ações que detém da Promovalor, uma das suas empresas. "Já está tudo tratado para se entregar as ações", acrescentou.