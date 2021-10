Luís Filipe Vieira: «Nunca roubei o Benfica»

Luís Filipe Vieira já votou no pavilhão da Luz. O antigo presidente do Benfica garantiu, em declarações logo após, nunca ter "roubado o clube".





"Para quem esteve no Benfica cerca de 20 anos, acho que criei uma dimensão incalculável, como ninguém pensava. Projetei o Benfica para um mundo onde já não estava projetado. Não consegui acabar o que pensei, e toda a gente sabe o que se passou comigo. A única coisa que quero adiantar a todos os benfiquistas é que não lesei e nunca roubei o Benfica. O que se passou é algo que ainda não sei o que é, mas vou até às ultimas consequências. Sei que sou perseguido, sinto-me como peça de caça mas não vou permitir que façam isso. Decapitaram o Benfica, e isso assustou muita gente. Continuo com motivação para me defender, e um dia mais tarde logo saberemos o que vamos fazer a seguir. Estarei sempre presente para os benfiquistas. Tive desilusões com pessoas dentro do Benfica depois da prisão, mas são coisas que digo um dia mais tarde. Há uma coisa que irei fazer de certeza: irei falar para a família benfiquista e dizer tudo aquilo que se passou comigo. Tenho lugar para me defender e continuar de cabeça bem erguida. Tive muitas manifestações de benfiquistas e nunca ninguém me agrediu verbalmente na rua, pelo contrário. Tive muitas manifestações de apoio. Sinto-me bem, tenho a consciência tranquila. Nada fiz contra o Benfica, e o que disseram posso garantir que é mentira", disse.E prosseguiu. "Sinto orgulho por todos os benfiquistas terem confiado em mim, o Benfica hoje tem uma dimensão mundial consolidada, com património liquidado em Portugal. Hoje toda a gente tem gabinetes, ar condicionado, coisas que nunca beneficiei durante anos. Queria deixar outro alerta: eu saí mas nunca ninguém sentiu que eu saí. Não venham dizer que alguma coisa mudou. Nada mudou, foi a estrutura profissional que pôs o Benfica em marcha. Ninguém sentiu a minha saída. Fui afastado por um processo que não tenho nada a ver com ele, posso afirmar isso. Vou provar que não tenho nada a ver com isso", concluiu.