Luís Filipe Vieira ouvido em Tribunal no caso dos e-mails

Luís Filipe Vieira é hoje ouvido na segunda sessão do julgamento do caso dos emails. O empresário, que presidia ao Benfica quando começaram a ser divulgados mensagens de correio eletrónico de responsáveis benfiquistas no Porto Canal, irá responder às questões do juiz Nuno Costa como testemunha, no Campus da Justiça, em Lisboa. Também para hoje está prevista a audição das primeiras testemunhas da acusação. Na primeira sessão do julgamento, a 16 de setembro, os arguidos Francisco J. Marques, Júlio Magalhães e Diogo Faria recusaram-se a falar em tribunal.