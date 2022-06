Luís Filipe Vieira: «Parece que fui escolhido para ser o bode expiatório»

Em entrevista à CMTV, Luís Filipe Vieira garante estar totalmente inocente."Não sei, parece que fui escolhido por alguém para ser bode expiatório de muita coisa. Disseram que ia ser o biombo da justiça. Pelo que se passou com o caso do Mantorras, com o caso BPN em que não tive interferência nenhuma… Tenho mais este caso, vamos resolvê-lo.""É preciso ser muito inocente para essa acusação. Alguma vez manipulei o banco? O banco nunca mostrou interesse na Imostep. O Novo Banco no mínimo podia dizer que o dinheiro estava salvaguardado, porque o dinheiro ‘está aqui’ mas nunca se interessou por essa empresa. Não manipulei ninguém. Quando soubemos que o banco ia colocar NATA2 o senhor António fez a proposta para comprar e o fundo de resolução aceitou. Foi tudo feito às claras. Contei ao José António e disse: 'É um grande negócio para ti'. Eu não tinha nenhum problema com o Novo Banco. Fala-se só do Luís Filipe Vieira porque é presidente do Benfica. Fui o único que dei a cara e não tive um perdão de nada por ser uma figura pública."