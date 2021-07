«Agora fui eu que deitei o banco abaixo...»: recorde o que disse Vieira na comissão de inquérito ao Novo Banco

10.05.2021

Mariana Mortágua, do BE inquire Luís Filipe Vieira.



- Pareceres internos do fundo de resolução dizem que tem apenas uma casa com destino a palheiro.

- Não é verdade. O banco nunca tentou executar. Volto a frisar que não estou em incumprimeto com o BES nem com ninguém. Não é esse o patroimónio que tenho.

- Qual é o valor?

- Não sei qual é necessidade de ter de dizer isto.

- O seu património é dado como aval, mas parece que o único bem em seu nome é uma casa para palheiro.

- Posso dizer que tenho património e que não moro aí.

- Calculo que não more numa casa para palheiro...

- Essa informação não é verdadeira. Tenho mais do que uma casa. Mas não estou a dizer o que é meu ou da minha família porque não tenho nenhuma incompatibilidade com o Novo Banco. O plano que está feito para a resolução do meu caso chega e sobra.

- Nunca fizeram o levantamento do seu património?

-Não. Tenho 42 anos de empresário nunca tive um incumprimentro com ninguém ou com banco algum. Fui apanhado de surpresa, é como entrar num elevador e cair.

- Não recebe da Imospts, a Promovalor não dá lucro desde 2008 e não recebe do Benfica. Do que vive?

- Tenho outros negócios, uma boa reforma, vivo bem. Ainda agora fui reforçar a conta com 2 milhões e tal de euros que recebi do fisco. Tenho algumas sociedade com algumas pessoas.

- Não estão penhoradas ao Novo Banco?

- Não. Sra deputada, tem de ir falar com o Novo Banco, não comigo.

- As vmoc são obrigações o sr deve ao banco 160 milhões de euros, que serão pagos com a reestruturação da dívida. Por que não pagou?

- Porque reestruturámos a dívida.