Luís Filipe Vieira: «Ricardo Horta? Não dou conselhos a ninguém»

Luís Filipe Vieira recusou comentar a atualidade do Benfica, nomeadamente o protesto das águias no Kick-Off da Liga. "Falem com o presidente do Benfica", limitou-se a dizer à CMTV o antigo presidente encarnado, à margem do velório de Henrique Vieira, antigo jogador e treinador de basquetebol, que faleceu há dois dias Ainda questionado sobre Ricardo Horta e a tentativa dos encarnados em contratar o avançado do Sp. Braga, Vieira não quis dar 'dicas' à SAD: "Não dou conselhos a ninguém."Luís Filipe Vieira recordou, com saudade, Henrique Vieira: "toda a família benfiquista perdeu um grande homem, além do próprio basquetebol. Era um homem com H grande, é uma tristeza grande ter desaparecido."