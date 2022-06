Luís Filipe Vieira: «Rui Costa magoou-me bastante»

Luís Filipe Vieira, em entrevista à CMTV, não escondeu que ficou muito desiludido com Rui Costa."Acho que houve uma deselegância quando tomou posse. Magoou-me bastante, até pela ligação que tinha com ele. Podia ter divergência, mas na relação pessoal gostava muito dele. A outra que me magoou foi dar instruções a dois fisioterapeutas para não irem mais a minha casa. Como se fosse possível irem lá dar-me informações. É curioso o Benfica ser mandado pelos jornais agora...", referiu."Há uma caça às bruxas. Eu conheço aquelas pessoas. Quando me dizem 'não digas nada que falaste comigo'... Andam a fazer isto. Quando um líder tem medo do ex-líder... Se ele sabe que isto se está a passar, por que não proíbe as coisas? Não sabe o que se está a passar? Deus queira que o Rui Costa esteja muitos anos no Benfica e que eu possa ir todos os anos ao Marquês festejar.Não. Depois daquele discurso quem devia ter iniciativa de falar era ele.Sim, não tenho problema nenhum. Se calhar era muito útil para ele"