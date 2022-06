Luís Filipe Vieira: «Rui Pedro Braz fez o trabalho que fez contra o Jorge Jesus»

Luis Filipe Vieira explicou, em entrevista à CMTV, os contornos da contratação de Jorge Jesus e lamentou que tenham tirado o tapete ao treinador, com acusações a Rui Pedro Braz.Prefiro estar calado. Havia um grupo de pessoas que diziam que com a formação não ganhámos nada a ninguém. É verdade que houve um investimento de 100 milhões, mas que já foi recuperado. Uma das pessoas contra isso era eu. Há testemunhas naquela casa de que eu disse isso. Disse ‘vamos experimentar’. O Jesus não tem culpa nenhuma disso. O Jesus veio para o Benfica porque é um treinador de ganhar rápido. Eu não queria o investimento que fizemos, da forma como fizemos. Quem contactou o Jesus primeiro foi o Soares de Oliveira. Fiquei feliz por voltar. Acreditava cegamente que íamos ganhar o campeonato, reforçámo-nos. O primeiro ano foi um desastre. Foi uma desgraça completa. No segundo ano o Benfica tinha plantel mais do que suficiente para ser campeão. Nem era preciso aquelas aquisições que fizeram depois da minha detenção. Tínhamos jogadores da formação melhores. Foi um grupo de pessoas que decidiu, o Rui Costa não paga a fatura sozinho. Quando as pessoas estão com o rabinho entalado é bom falar da formação. O Jesus apostou no Paulo Bernardo, no Gonçalo Ramos, no Diogo Gonçalves e assim sucessivamente. Se Jesus tem sido apoiado o campeonato teria sido muito diferente com os nossos jogadores. O Rui Pedro Braz fez o trabalho que fez contra o Jorge Jesus. Como é que Jesus podia brilhar?Ele andava a dizer aos empresários que Jesus já não era treinador do Benfica. Quando perde com o Sporting, Jesus foi vaiado. Quem saiu em defesa de Jesus? Zero. Ninguém veio. Quando Rui Vitória foi cilindrado com Jesus em casa, apareceu o Vieira no final do jogo a dizer ‘Este é o meu treinador, é com este que vamos ganhar’. Geriram mal a situação do Jesus. Tiraram o tapete. A seguir ao jogo com o Porto, quem disse ‘deixem o homem desabafar’. Foi o Rui Pedro Braz. Sabia que havia adjuntos do Jesus. Esse tema foi mal gerido. Fui eu que o contratei e ninguém na administração queria o Rui Pedro Braz. Foi um erro meu. Se ninguém o queria, não sei porque ainda está lá. Jesus foi aprovado por toda a gente. Agora parece que todos têm amnésia. A única pessoa que não queria Jesus foi Tiago Pinto. Está na Roma, vamos ver se não vai parar a outro lado. Foi o director-geral mais completo que tive. Não é preciso Mourinho fazer-lhe o elogio que fez. Vai aparecer-lhe um grande clube, Real, City e United. Saiu por Jesus ter vindo.