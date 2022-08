Luís Filipe Vieira sentido com Jorge Mendes

Luís Filipe Vieira ficou sentido com Jorge Mendes, depois de ter sido detido no âmbito da Operação ‘Cartão Vermelho. No livro ‘A verdade de Vieira’, que se encontra em pré-publicação e como adianta o ‘Correio da Manhã’ na edição de hoje, o antigo presidente do Benfica fala num "corte de relações" por parte do superagente português.O empresário, de 73 anos, entende ter havido falta de solidariedade de Mendes, observando que nem sequer recebeu um telefonema daquele. Vieira chegou a classificar Mendes como "parceiro" dos encarnados. *