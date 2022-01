Luís Filipe Vieira tentou pacto com Frederico Varandas através de Sousa Cintra, avança a 'Sábado'

Luís Filipe Vieira tentou, em outubro de 2018, um pacto com Frederico Varandas, presidente do Sporting. Motivo: os salários nas modalidades amadoras que, segundo o então presidente do Benfica, tinham sido inflacionados por Bruno de Carvalho e estavam a criar um problema, já que Vieira tinha sido obrigado a acompanhar a política salarial do rival. Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, foi chamado para promover um encontro entre os dois, mas tudo acabaria por correr mal devido a uma entrevista de Frederico Varandas, avança esta segunda-feira a 'Sábado', no âmbito das escutas telefónicas da Operação Cartão Vermelho.