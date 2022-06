Luís Filipe Vieira: «Tinha uma conversa séria com Rúben Amorim e exercia a cláusula de 30 milhões de euros»

Luis Filipe Vieira falou sobre Rúben Amorim na entrevista à CMTV e revelou que o Benfica apresentou uma proposta ao agora treinador do Sporting, antes de este rumar ao Sp. Braga."Apresentaram-lhe um projeto que ele achou que não fazia sentido na cabeça dele. O único erro foi estar dentro do Seixal e não ter falado comigo. Não lhe puseram os patins... Disseram como o Benfica trabalhava e isso não fez sentido na cabeça dele. Pedro Mil-Homens e Pedro Marques falaram com ele. Ele entendeu que não fazia sentido. Quando me telefonou já tinha assinado pelo Braga. Devia ter-me ligado. Não me telefonou e seguiu para o Braga. Ia ser treinador do Benfica. Não da equipa principal naquele momento, mas viria a ser", começou por dizer, apontado Amorim como o seu "preferido"."Se fosse eu, tinha uma conversa séria com ele e exercia a cláusula de 30 milhões de euros. E trazia para o Benfica e estava pago no ano seguinte. Se não quisesse... Pagava, batia a cláusula para ele vir. É o meu preferido, mas ele agora não sai do Sporting. Depois da oportunidade que teve, não quer sair, segundo consta", frisou Vieira.