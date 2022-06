Luís Filipe Vieira: «Tive uma discussão com o Bruno Macedo, a pior que tive, por causa do Darwin»

Luís Filipe Vieira foi questionado na CMTV sobre a acusação de ter desviado dinheiro do Benfica e de Inflacionar valor de compras de jogadores."O Ministério Público tem de provar tudo o que diz. Nós não temos nada a ver com isso. Bruno Macedo é um empresário como outro qualquer. Como é que vou inflacionar a compra de um jogador? Impensável! Alguma vez vou comprar um jogador e pagar o dobro? Não é só no Benfica, é em qualquer clube. Eu não tenho culpa de que o Bruno Macedo tivesse feito um negócio com o meu filho, de comprar uma determinada mercadoria", disse.E continuou: "Tive uma discussão, a pior que tive, por causa do Darwin. Só lhe dei 500 mil euros de comissão, não lhe dei mais e se calhar merecia. Nem queira saber a pega que houve.""As coisas são claras como a água. Como é possível que o dinheiro foi desviado para vender património? Como é possível vender a preço de mercado...? Para isso vendia a outro qualquer", referiu.