Luís Filipe Vieira vende ações do Benfica ao 'Rei dos Frangos' José António dos Santos é o comprador do ex-presidente e tenta reunir os 25% da SAD acertados com John Textor





• Foto: Vítor Chi