Luís Mendes: «António Silva e João Neves? Se surgirem propostas que batam as cláusulas não os conseguimos segurar»

Foi com poucas horas de sono que Luís Mendes, vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, chegou à 2.ª Conferência Bola Branca, sobre "Talento, Ética e Igualdade no Desporto", promovida pela Rádio Renascença e pelo IPDJ, que decorre esta segunda-feira. "Preferia ter dormido ainda menos, mas vou dormir pouco para a semana", afirmou."Houve um chamamento e decidi entrar no Benfica. Projeto muito interessante e confiante naquilo que vai dar"."Investir no talento é mais rentável, mas comprar, desde que se compre bem, também é rentável. No Benfica investimos no talento e a academia do Seixal é importante para o rendimento económico a longo prazo"."Foi bem gerido. Retirámos o máximo rendimento desportivo, não conseguimos retirar rendimento económico diretamente. Ainda temos mais um jogo e o rendimento desportivo é que é importante"."O Seixal é um dos pilares do projeto do Benfica. No jogo com o Portimonense jogámos com cinco atletas da formação e temos de continuar a investir no Seixal"."Criando condições económicas para tal. O objetivo do Seixal é potenciar os efeitos económicos e potenciar e reter talento por mais tempo. É fundamental que se retenha talento. [Vão ficar muito tempo no Benfica?] Em princípio, sim, quanto mais tempo melhor. Tivemos o exemplo do Enzo que não o conseguimos segurar. Vendemos por 120 milhões e se surgirem propostas que batam as cláusulas não os conseguimos segurar. Temos é de criar condições para os manter em nossa casa"."Os direitos de transmissão deixam-nos preocupados. O Benfica tem de ter a ideia de que não pode sair prejudicado da negociação centralizada. Estou de acordo, mas há duas variáveis que não consegui entender. Apresentam-nos 300 milhões de euros para dividir e eu não percebo como é que lá chegam e depois a matriz de distribuição, que ainda não consegui perceber como será a vida do Benfica. A última discussão sobre centralização que tivemos foi na liga holandesa e foram 80-90 milhões; uma liga que até é mais competitiva que a nossa, num meio socioeconómico mais evoluído que o nosso. Não estou a ver como vamos chegar aos 300. O Benfica não pode sair prejudicado. Queremos que haja redistribuição e diminuir o 'gap' para os clubes que menos recebem, mas o Benfica não pode sair prejudicado. Se nos falarem de 300 milhões e isso nos dê uma dimensão real social do que é o Benfica, isso não nos irá prejudicar. Não estou a ver como vamos chegar a esses valores"."O Benfica tem uma aposta na igualdade de género. Em modalidades top-5 temos equipas presentes em todos. Vamos criar condições físicas para ter as atletas no Seixal. Em princípio, na próxima, época a base será no Seixal"."A maior dificuldade é encontrar o espaço. Depois é só iniciar o projeto""Neste momento temos propostas em cima da mesa para naming do Estádio da Luz. Temos de analisar os valores e marca, não será vendida a qualquer entidade. Neste momento as propostas que temos não são interessantes"."O Benfica tem crescido em termos desportivos, mas tem uma obrigação muito grande: materializar em termos de título a diferença para os concorrentes, algo que não tem acontecido nos últimos anos. O Benfica tem de ter a prevalência do desportivo sobre o económico para materializar a diferença em relação aos outros. A relação com os outros clubes é saudável e institucional"."A visão do Benfica relativamente à ética tem de ser sempre focada no espírito olímpico, respeitando os árbitros e os atletas. Sem isso não conseguiremos entregar um produto de qualidade. O Benfica tem sabido respeitar a arbitragem e não tem vindo a falar sobre arbitragens. A arbitragem deve ter uma gestão própria e a tranquilidade suficiente para cumprir as suas funções. [Questionado várias vezes sobre a verdade desportiva, inclusive se acreditava no que estava a dizer] Há verdade desportiva de uma forma geral. Acredito no que estou a dizer"."Domingos Soares do Oliveira um dia sairá do Benfica, nem que seja quando se reformar. Neste momento não há nada preparado para a sua saída. É seguir o percurso normal. A administração da SAD tem de estar norteada pelo sucesso desportivo e nesses aspeto estamos alinhados"."Quem vaticinou enganou-se. O Rui Costa tem todas as condições para ser presidente do Benfica enquanto quiser. Tem condições únicas, pelo nome, visão desportiva, o que representa e pela preocupação económica que apresenta. Está a demonstrar que é um número 10 e que não tem medo de fazer passes à distância, tal como quando estava no relvado"."Não acho que tenha sido assim tão complicado. Se calhar no início da época duvidavam da capacidade do Benfica de se afirmar assim. Temos as condições para sermos campeões. Chegar aos quartos da Champions com o nosso orçamento é de enaltecer. Fomos eliminados pelo finalista. A campanha foi excelente"."Temos de manter Schmidt o maior tempo possível. Não haverá grandes mudanças, apenas pequenos ajustes. Schmidt está muito feliz em Portugal e no Benfica e nunca falou de outros interessantes. É um treinador campeão e tem uma simbiose muito boa"."Faz-se um trabalho de integração com a formação e a equipa principal e estão muito atentos ao que a formação está a produzir"."É um jogador que não é nosso, vamos ver se continua"."Gostava de ver paz, uma comunhão de interesses e que os direitos de televisão nos traga riqueza para competirmos além fronteiras. É algo que me preocupa porque se baixarmos os valores vamos perder competitividade internacional".