Luís Mendes será 'vice' de Rui Costa

Luís Mendes é mais um nome que irá integrar a lista de Rui Costa, como candidato a vice-presidente da direção.

Trata-se de um gestor, homem de confiança do atual presidente das águias, que irá juntar-se à equipa de Rui Costa no Benfica, caso este vença as eleições do dia 9 de outubro.

Luís Mendes irá juntar-se a José Gandarez e Manuel Brito, que são novidades na lista, bem como a Fernando Tavares, Jaime Antunes, Domingos Almeida Lima e Sílvio Cervan, que transitam da atual direção.

Para liderar a Mesa da Assembleia Geral, o escolhido é Fernando Seara. Para o Conselho Fiscal, a escolha recaiu no atual líder, Fonseca Santos.