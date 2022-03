Luís Mendes: «Só pergunto como é que o Sr. André Narciso não vê isto»

Luís Mendes, vice-presidente do Benfica, teceu duras críticas à arbitragem de Manuel Oliveira e da atuação do VAR André Narciso no lance aos 72 minutos, que envolve Ofori e Vertonghen na grande área do Vizela e onde as águias pediram mão na bola do defesa vizelense."Foi o resultado possível em função da arbitragem que tivemos. Só pergunto como é que o Sr. André Narciso não vê isto. Foi uma demonstração de que é possível e que na terça-feira vamos ultrapassar esta eliminatória", disse o dirigente das águias, em declarações à BTV no final do encontro.