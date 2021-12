Luís Miguel Henrique assume: «Neste momento o ambiente em torno de Jesus no Benfica não é fácil»

Luís Miguel Henrique abordou este domingo, em declarações à CNN Portugal, a viagem de uma comitiva de dirigentes do Flamengo a Portugal e admitiu que, neste momento, o ambiente de Jorge Jesus no Benfica não é fácil. O advogado do técnico dos encarnados falou ainda da amizade que tem com os dois dirigentes dos cariocas que estão no nosso país e enalteceu a seriedade que demonstraram sempre que trabalharam juntos."Há uma questão e não tenho problemas em dizer isto. Neste momento o ambiente em torno de Jorge Jesus no Benfica não é fácil, porque não está a ganhar. Depois há um somatório de coisas, em que o menos responsável é o Flamengo. Está a fazer a parte que lhe compete, até porque há ano e meio aconteceu-lhes a mesma coisa: o Jorge estava quietinho e sossegado no Flamengo, tinha renovado contrato, e os órgãos de comunicação social e o Benfica carregaram em cima até chegar", recordou o advogado do técnico do Benfica.Jesus é o nome preferido dos adeptos e dirigentes do Flamengo e Luís Miguel Henrique não duvida disso. "É claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pudesse ser Jorge Jesus, eles quereriam? Com toda a certeza absoluta. Se é prioridade para o Flamengo? Tens de perguntar ao Marcos Braz. Ele [Marcos Braz] não mente! O Jorge Jesus nunca disse que não, porque não houve uma conversa a esse respeito. Não há rigorosamente qualquer proposta", garantiu.