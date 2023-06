Luís Semedo deixa Benfica e assina pelo Sunderland

O Benfica chegou a acordo com o Sunderland para a transferência a título definitivo do futebolista Luís Semedo, informaram as águias. Confirma-se assim o que Record anunciou há dias.Chega assim ao fim a passagem de Semedo de águia ao peito. Foram 12 temporadas a servir o clube da Luz, tendo esta passagem chegado ao fim sem o protagonismo que teve noutras alturas. Aliás, além de na época anterior ter sido o melhor marcador da conquista da UEFA Youth League, marcou 14 golos ao serviço dos Sub-23.O gigante goleador, de apenas 19 anos, despede-se agora das águias, depois de uma época em que raramente foi titular. Ainda assim, foi utilizado em 18 encontros, num total de 732 minutos, e apontou dois golos. Agora, espera-o o futebol inglês.Em comunicado no site oficial, o Benfica "deseja as maiores felicidades a Luís Semedo para esta nova fase da sua carreira".