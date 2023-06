Luís Semedo muito perto do Sunderland

Luís Semedo está muito próximo de assinar pelo Sunderland, apurou. O melhor marcador da caminhada das águias na conquista da UEFA Youth League, na época 2021/22, está de saída e, tudo indica, irá rumar ao clube que, na última época, disputou o playoff de acesso à Premier League.Foi uma luta longa a do Benfica a tentar renovar com o dianteiro e com o colega Diego Moreira, mas sem sucesso. Cedo estes deram sinais que não estariam disponíveis para prolongar vínculo com as águias com os valores que o clube da Luz colocou em cima da mesa. Nessa altura, os jovens já tinham propostas muito tentadoras e, além disso, a dúvida instalada de que se viriam a ser apostas efetivas na equipa principal.Agora, chega ao fim a passagem de Semedo de águia ao peito. Foram 12 temporadas a servir o clube da Luz, tendo esta passagem chegado ao fim sem o protagonismo que teve noutras alturas. Aliás, além de na época anterior ter sido o melhor marcador da conquista da UEFA Youth League, marcou 14 golos ao serviço dos Sub-23.O gigante goleador, de apenas 19 anos, despede-se assim das águias, depois de uma época em que raramente foi titular. Ainda assim, foi utilizado em 18 encontros, num total de 732 minutos, e apontou dois golos. Agora, espera-o o futebol inglês.