Luís Semedo: «Somos campeões do Mundo»

Luís Semedo foi a grande figura da final da Taça Intercontinental sub-20 entre Peñarol e Benfica, ao apontar o único golo do encontro cinco minutos depois de render João Resende no ataque.No final da partida, o jovem avançado - que havia sido o melhor marcador das águias na última edição da Youth League - assinalou a importância da conquista, sublinhando o ambiente hostil que os encarnados encontraram na deslocação em Montevideo. "Sabíamos a importância que esta final tinha, era para decidir quem seria o campeão do Mundo e agora somos nós. Golo? É muito importante, mas sobretudo ajudar a equipa. Merecemos a vitória, mesmo com o público a ser o 12.º jogador do Peñarol", atirou, à BTV.