Luis Suárez revelou esta quarta-feira, numa conversa no Twitch (com gerard_romero) ter recomendado ao Barcelona a contratação de Darwin Nuñez quando este ainda estava no Almería. O atual jogador do At. Madrid diz que a sua 'dica' foi desvalorizada pelos catalães pelo facto de jogar na Segunda Divisão, mas também por ser muito jovem.





"Falei no Darwin ao Barcelona quando estava no Almería. Tenho 15 anos [de profissional], alguma coisa de avançados sei. Disse-lhes 'olhem para este, que é muito bom, tem coisas muito interessantes'. 'Não, está no Almería. É muito jovem', disseram-me eles... Eu entendo, mas em vez de pagar 80 ou 100 milhões agora, nessa altura podiam ter pago 15 ou 20, para ser suplente do Luis Suárez ou de quem estivesse. É um jogador que precisava de ser potenciado", disse o avançado do At. Madrid.Darwin, recorde-se, trocou na época passada o Almería pelo Benfica por 24 milhões de euros.