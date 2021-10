Luis Suárez responde a pergunta de Record: «Darwin está numa escola espetacular»

Foi a uma pergunta de Record, na conferência de imprensa pós-treino do Uruguai, este sábado, que Luis Suárez abordou a nova vaga ofensiva da celeste, que neste caso tem como protagonista Darwin, avançado de 22 anos do Benfica. Questionado sobre a evolução do compatriota, o veterano do Atlético de Madrid, de 34 anos, garantiu que está no sítio certo... para chegar longe.





"Estive a falar com ele - falou-me um pouco do futebol português. Nunca tive a oportunidade de ali jogar, mas acho que é um campeonato para te puderes mostrar à elite do futebol europeu. Eu estive quatro anos e meio na Holanda [Groningen e Ajax] e aprendi bastante sobre o que é competir, movimentos táticos, movimentos de avançado de centro… O Darwin está no futebol português que é uma escola espetacular para continuar a crescer e, depois, ter a capacidade de o continuar a fazer no futebol espanhol, no inglês, no italiano – no que procurar no momento oportuno", atirou Suárez.Concretizou: "Está a ter a evolução adequada, aprendendo no futebol português, disputando jogos de Champions a grande nível. É jovem, tem 22 anos, tem coisas que melhorar, que aprender – tal como eu, quando tinha a idade dele –, mas se mantiver o conhecimento, a atitude e o potencial que tem, pode chegar longe."Recorde-se que o Uruguai defronta amanhã a Argentina, em Buenos Aires, em jogo da qualificação sul-americana para o Mundial'2022, no Qatar. Além de Darwin, também Coates, central e capitão do Sporting, está nos eleitos de Óscar Tábarez.